San Giacomo Il ritorno del Teatro dell’arte
Il Teatro dell’arte torna a San Giacomo, portando il pubblico di Spazio Alberica indietro nel tempo. L’evento si è svolto nei locali dell’ex Ospedale San Giacomo, dove gli spettatori hanno rivissuto un pezzo di storia teatrale grazie allo spettacolo ’La pazzia di Isabella’ di Flaminio Scala. La rappresentazione ha attirato molti appassionati, desiderosi di riscoprire le radici del teatro classico.
Un salto nell’infanzia. E’ quello che ha compiuto il pubblico di Spazio Alberica che, nei locali dell’ex Ospedale San Giacomo, ha assistito allo spettacolo di teatro dell’arte ’La pazzia di Isabella’ dalla base di Flaminio Scala. E’ stato facile tornare bambini affascinati dalla compagnia italo-francese ’Dinamo theatre’ che oggi sarà in Piazza San Marco a Venezia per la chiusura del carnevale più famoso del mondo. Tre le date in Italia: lo show di Ruino in Piemonte, Venezia e Carrara. Un’ora e mezzo di uno spettacolo che riporta al Rinascimento, che, con un’evidente attività di studio filologico, riprende i canovacci del passato e con abilità, ricerca e talento riporta sul palco Arlecchino e Pantalone, Pulcinella e Capitan Spaventa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ugo Mignone, l’arte dolce di Napoli premiata a Palazzo San Giacomo
Angelo Gallo e il Teatro di Figura: un’antica arte rinasce al Piccolo Teatro dell’Unical per nuove generazioni.
Angelo Gallo ha portato in scena il teatro di figura al Piccolo Teatro dell’Unical, riaccendendo l’interesse per questa arte antica tra i giovani spettatori.
