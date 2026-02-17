San Clemente si sgretola e il Comune resta inattivo: i permessi di ristrutturazione sono ancora in sospeso. La chiesa, che da anni mostra crepe e parti crollate, rischia di perdere completamente la stabilità, mentre le autorizzazioni ufficiali sembrano ferme in attesa di una firma o di una semplice timbratura. Un problema che mette a rischio la sicurezza di chi frequenta ancora il luogo sacro.

Dopo il nostro articolo sulla situazione della chiesina di San Clemente a Pigli – sì, proprio quella dove s’è detto che oltre al tetto ci avete fatto crollare anche la dignità – ci arrivano nuove notizie. E son notizie che, se uno c’avesse ancora un po’ di pazienza, la perderebbe di sicuro. La chiesina in questione, lo ricordiamo, è stata acquistata da un privato. Una persona che lavora nel mondo dell’ antiquariato, che, invece di lasciarla a fare la muffa, s’è rimboccata le maniche e, oltre alla spesa per l’acquisto, ha messo mano al portafoglio per restaurarla. Non per farci l’ennesimo b&b con jacuzzi vista campanile, ma per farne una residenza per artisti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - San Clemente cade a pezzi e in Comune dormono: ma ‘sti permessi li devono timbrare o incorniciare?

Il Comune cade a pezzi, interdette scale e piano terra: "Lucernai pericolosi"Il Comune di Caserta ha annunciato l’interdizione di scale e piano terra di Palazzo Castropignano, a causa di gravi problemi strutturali.

Soprintendenza: tirata d’orecchi. Il San Benedetto cade a pezzi: "La Regione lo metta in sicurezza"La Soprintendenza ha richiamato la Regione: il San Benedetto, ex ospedale psichiatrico, è invecchiato male e rischia di crollare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.