Samba Ronaldo e il caso Neymar | il Carnevale di Carletto

Carletto Ancelotti si trova al sambodromo di Rio de Janeiro, dove assiste ai festeggiamenti del Carnevale, mentre il Real Madrid prepara la partita decisiva contro il Benfica di Mourinho in Champions League. Ronaldo e Neymar sono al centro delle conversazioni tra tifosi e giornalisti, che discutono delle loro performance e delle recenti polemiche. Ancelotti, osservando le maschere colorate e le coreografie, riflette su come migliorare ulteriormente la sua carriera da allenatore.

Oggi è martedì grasso, e mentre il Real Madrid si gioca la vita di Champions a Lisbona a casa di José Mourinho, Carlo Ancelotti si gode la sua di vita volando come un'ape felice di Carnevale in Carnevale. Salvador de Bahia, San Paolo, Rio de Janeiro: il tour del "comandante" (termine in voga in Brasile per indicare il ct della Seleção) è un inno al famoso slogan "toda joya, toda beleza". Un anno fa di questi tempi Carletto qui a Madrid si scervellava per cercare di consolare la delusione di Vinicius per il mancato Pallone d'oro, provare a rimpiazzare l'insostituibile Kroos, trovare la miglior posizione per l'ingombrante nuovo arrivato Mbappé, calmare i malumori tattici di Bellingham, trovare elementi per una difesa decimata dagli infortuni.