Salvini ski | sta fisso a Cortina gli scoppia il Veneto e il baby Vergiati lo sfida
Matteo Salvini si trova a Cortina, dove trascorre molto tempo, e questa sua presenza ha suscitato scontento tra gli abitanti del Veneto. Il motivo è che il leader della Lega si dedica alle sue attività di sci e passeggia tra le montagne, lasciando intendere di preferire il relax alle questioni politiche. Nel frattempo, il giovane Vergiati ha deciso di sfidarlo pubblicamente, puntando a farsi notare come nuova voce del territorio.
È quasi meglio da cantante che da ministro, il Salvini Loretto Goggi. Se la canta, se la suona, a Cortina, e si difende anche: “Mi sto sacrificando per il partito. Devo fare presenza alle Olimpiadi e dimostrare che sono un successo della Lega”. Non si sa ormai chi è più straziante fra i due: Salvini che intona “Maledetta primavera”, della Goggi, o Vannacci, il De Gaulle alla Scilipoti, che si crede Prezzolini. Dov’è Salvini? Da inizio Olimpiadi fa presenza fissa a Milano-Cortina mentre il partito va fuori pista. Venerdì si convoca un federale d’urgenza, a via Bellerio, perché Alberto Stefani, che ha tre cariche (presidente del Veneto, vicesegretario nazionale, segretario della Liga Veneta), non riesce a far passare la candidatura del tesoriere Alberto Di Rubba alle suppletive. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, scopriamo lo Ski Stadium di Bormio
L’Ski Stadium di Bormio è pronto ad accogliere le gare di Milano-Cortina 2026.
Verso Milano-Cortina, come stanno gli azzurri a pochi giorni dal via: il podio di Murada nello sci alpinismo e il doppio successo nello ski cross
A pochi giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, gli azzurri si preparano con buone notizie.
