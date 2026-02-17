Matteo Salvini torna a chiedere alle banche di contribuire alle spese delle famiglie italiane, sollevando nuovamente il problema delle bollette salate. Questa volta, il ministro si è rivolto direttamente alle istituzioni finanziarie, invitandole a fare la loro parte per alleviare le difficoltà economiche di molti cittadini. Nei giorni scorsi, Salvini ha espresso chiaramente il suo desiderio di vedere una maggiore responsabilità da parte del settore bancario, mentre alcuni rispondono che le richieste del ministro potrebbero complicare ulteriormente il rapporto tra clienti e istituti di credito.

Altre tasse per abbassare le bollette. E’ la risposta populista del segretario della Lega al generale Roberto Vannacci Toc toc banche, ci siete per dare un contributo alle bollette degli italiani? Pare quasi si diverta il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, a mandare in fibrillazione il mondo bancario con le sue spiazzanti dichiarazioni. “E’ doveroso chiedere agli istituti di credito un contributo per coprire le prossime misure del decreto bollette, l’obiettivo è arrivare al Consiglio dei ministri di domani (oggi per chi legge, ndr)”, ha detto. E’ in arrivo un altro prelievo del governo Meloni dopo il contributo dato alla Finanziaria 2026? Silenzio dal fronte dell’Abi, l’associazione presieduta da Antonio Patuelli, molto attenta a non sbilanciarsi se da Palazzo Chigi non arriva una richiesta ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Salvini batte di nuovo cassa con le banche

Banche: Marattin, 'Salvini molto meglio con Conte e Fratoianni'Matteo Marattin ha commentato che Salvini si dimostra più convincente con Conte e Fratoianni perché, secondo lui, il leader della Lega ha notato come le banche abbiano registrato profitti più alti e vuole applicare nuove aliquote fiscali, superando le misure già introdotte con la scorsa legge di Bilancio.

