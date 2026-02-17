Salutequità | Liste d' attesa e intramoenia dell' organismo di verifica non c' è traccia

Il rapporto del Nas del 2025 rivela che, nonostante le segnalazioni di irregolarità sulle liste di attesa e l’attività intramoenia, l’organismo di verifica non ha ancora avviato controlli specifici. Si tratta di un fatto che solleva dubbi sulla gestione delle verifiche in un settore già sotto pressione. Un esempio concreto riguarda alcune strutture sanitarie romane, dove pazienti lamentano tempi d’attesa troppo lunghi e pratiche di attività libero-professionale non sempre trasparenti.

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "I dati diffusi dal Nas nel 2025 sugli illeciti in materia di liste di attesa e attività libero-professionale intramuraria riportano al centro il tema dei controlli. Il nodo non è solo repressivo, ma strutturale: serve un sistema di verifica continuo, efficace e realmente operativo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni e delle aziende sanitarie. Oggi il principale strumento di valutazione delle performance regionali sui livelli essenziali di assistenza, il nuovo Sistema di garanzia dei Lea, prevede un solo indicatore 'core' dedicato alle liste di attesa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Liste d’attesa in sanità: 30% delle prestazioni in intramoenia Le liste d’attesa in sanità restano un problema aperto.

Stop liste d’attesa e intramoenia, le nuove regole per la sanitàIl ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha deciso di attivare un nuovo sistema di controllo per combattere le lunghe attese negli ospedali pubblici italiani, dopo aver riscontrato che le liste d’attesa si sono allungate troppo e creano disagi ai pazienti.

