I pediatri spiegano che far muovere i bambini ogni giorno aiuta a prevenire l’obesità e favorisce il loro sviluppo emotivo e sociale. Un esempio concreto: una passeggiata di almeno 30 minuti al giorno può fare la differenza nel benessere dei più piccoli.

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - L'attività motoria è un pilastro fondamentale per la crescita dei bambini, "non solo sotto il profilo della salute fisica, visto che previene obesità e sovrappeso con tutte le complicanze associate, ma anche psicologico e relazionale". Per questo è importante "seguire le tappe evolutive partendo dal gioco-motricità", rispettando le inclinazioni personali. Lo sostengono gli esperti ospiti in 'A di attività motoria', il nuovo episodio del vodcast 'Le 6 A - La salute si costruisce da piccoli', realizzato da Adnkronos in collaborazione con la Società italiana di pediatria (Sip) e online da oggi sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, pediatri: "Attività motoria contro l'obesità e per lo sviluppo psico-relazionale bimbi"

