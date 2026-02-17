Salute parità e prevenzione delle discriminazioni | incontro al Teatro Pirandello

Al Teatro Pirandello, si è svolto un incontro dedicato alla salute, alla parità e alla lotta contro le discriminazioni. La causa è stata la volontà di affrontare queste tematiche importanti attraverso il ruolo sociale del lavoro e il confronto tra giovani e anziani. Durante l’evento, i partecipanti hanno condiviso storie e esperienze sul valore di un’educazione inclusiva e di un sistema di prevenzione efficace.

Un momento di riflessione condivisa su salute, parità e prevenzione delle discriminazioni, letto attraverso il valore sociale del lavoro e il dialogo tra generazioni. È il tema dell'incontro in programma venerdì 27 febbraio alle ore 15,30 nel foyer Pippo Montalbano del teatro Pirandello di Agrigento, promosso nell'ambito delle iniziative dell'Unione avvocatura siciliana – sezione di Agrigento, con il patrocinio del Comune di Agrigento e della Global Thinking Foundation. L'appuntamento, intitolato Il lavoro che cura: salute, parità e prevenzione delle discriminazioni nel dialogo tra generazioni, riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, ...