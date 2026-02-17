Salerno maltempo | albero blocca SP 27 a Pellezzano traffico deviato Mobilitate Protezione Civile e Vigili del Fuoco
Un albero caduto a causa del forte vento blocca la SP 27 a Pellezzano, costringendo a deviare il traffico e coinvolgendo le squadre di Protezione Civile e Vigili del Fuoco che sono intervenute sul posto. La caduta dell’albero, verificatasi durante il maltempo che ha interessato la zona, ha impedito il passaggio sulla strada provinciale, creando disagi agli automobilisti. Le autorità stanno lavorando per rimuovere i detriti e ripristinare la circolazione il prima possibile.
Maltempo a Salerno: interrotta la SP 27 a Pellezzano, un albero blocca la circolazione. Un evento meteorologico avverso ha causato la chiusura della Strada Provinciale 27 – Via Consortile a Pellezzano, in provincia di Salerno, a causa della caduta di un albero. La situazione ha generato disagi alla circolazione e ha immediatamente mobilitato le autorità locali, che hanno invitato i cittadini a percorrere percorsi alternativi. Intervenuti Protezione Civile, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per gestire l'emergenza e ripristinare la viabilità. La giornata inizia con disagi e allerta meteo. La mattinata di martedì 17 febbraio 2026 si apre con una situazione di disagio per i residenti di Pellezzano e delle zone limitrofe.
Maltempo, cade un albero a Pellezzano: chiusa la SP 27 – Via Consortile
Un albero caduto a Pellezzano, causato dalle forti piogge, ha bloccato la strada.
Maltempo, danni, Protezione Civile e tecnici a via Coroglio, Vigili del Fuoco a Fuorigrotta
A causa del maltempo, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Coroglio e Fuorigrotta per oltre 40 interventi in due ore, tra alberi pericolanti, rami caduti e distacchi di cornicioni.
Maltempo nel salernitano: albero cade sulla carreggiata a Eboli, dramma sfiorato. Il maltempo continua a far danni: a Eboli nelle scorse ore è caduto un grosso albero sulla statale 19 a Epitaffio, come segnalato sui social. Fortunatamente, nessun ferito: sul posto, la Polizia Municipale.
