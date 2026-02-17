Sala riaccende il braciere olimpico | Dopo l’evento resterà in un museo
Il sindaco Sala ha deciso di accendere di nuovo il braciere olimpico, che si trova all’Arco della Pace, perché vuole conservarlo come simbolo della città. Dopo le Olimpiadi Milano-Cortina, il fuoco resterà esposto in un museo locale, per permettere ai cittadini di ricordare l’evento. Un’idea concreta per valorizzare un pezzo importante della storia sportiva di Milano.
Il braciere olimpico delle Olimpiadi Milano-Cortina, attualmente posizionato all’ Arco della Pace, potrebbe restare in città anche dopo la fine dei Giochi invernali. "Spero che rimanga in un museo milanese, ci stiamo lavorando, stiamo ragionando su dove potrebbe stare", afferma il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’evento “Your Next Milano“ di Assolombarda in Triennale dedicato all’impatto dei Giochi invernali sul Pil cittadino. L’associazione degli industriali prevede che l’effetto Olimpiadi trainerà la ripresa di Milano. Il primo cittadino allarga lo sguardo: "Spero che traini la ripresa dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Milano, ecco il braciere olimpico
Questa mattina è stato acceso il braciere olimpico all'Arco della Pace, nel cuore di Milano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
