Sagra delle Sagre Piazza Lega | Il rinnovo del bando sia un vero rilancio

Mauro Piazza, consigliere regionale della Lega, ha criticato il rinnovo del bando della Sagra delle Sagre, sostenendo che questa operazione deve portare a una ripresa concreta della manifestazione. La sua preoccupazione nasce dal timore che il procedimento si riduca a un semplice atto amministrativo senza cambiare nulla. Nella sua riflessione, Piazza ha sottolineato come l’edizione di quest’anno potrebbe rappresentare un punto di svolta, se il nuovo bando favorirà investimenti e iniziative innovative.

"Le eccellenze valsassinesi al centro: la Sagra non può snaturarsi. E una pausa di riflessione non sarebbe un fallimento, ma un atto di responsabilità" "La Sagra delle Sagre non sia la ripetizione dell'identico. Bene se si fa, ma il rinnovo del bando deve rappresentare una vera occasione di rinnovamento, non un semplice passaggio burocratico. La fretta non ci sia cattiva consigliera". Piazza richiama l'importanza economica dell'evento per il territorio, sottolineando come la programmazione debba essere seria e mirata: "Parliamo di un evento svolto in un periodo dell'anno che genera ricadute importanti per il territorio.

