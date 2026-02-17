Sabato la trasferta di Gubbio Più di mille biglietti per i tifosi amaranto

In campo alle 14.30. Tagliandi disponibili solo nei punti vendita autorizzati, interdetto l'acquisto online Attiva da oggi, dalle ore 14, la prevendita per Gubbio-Arezzo, in programma allo stadio “Pietro Barbetti” sabato 21 febbraio, con inizio alle ore 14.30. La vendita dei tagliandi nei punti vendita autorizzati terminerà venerdì alle ore 19. Il botteghino del settore ospiti sarà chiuso il giorno della gara. I biglietti si possono acquistare esclusivamente nei punti vendita autorizzati VivaTicket al prezzo di €10,00 + prevendita (intero). Interdetta la vendita online. Di seguito in punti vendita autorizzati VivaTicket ad Arezzo e provincia.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Serie C | Gubbio-Livorno, trasferta vietata ai tifosi amaranto: a rischio anche le gare a Rimini e Terni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A1: l'Unicusano, nell'anticipo di sabato, affronterà in trasferta il Petrarca cadetto. Si preannuncia un match sul filo dell'equilibrio.; Pallavolo, sabato 14 febbraio la Stadium gioca in trasferta a Cagliari; HOCKEY Sabato Trissino-Amatori: solo 50 biglietti per i tifosi lodigiani; Sabato Lazio-Atalanta: Palladino ha alternative in tutti i reparti.

Bollettino Apuani subito al lavoro per preparare la difficile partita di sabato contro i canarini di Sottil. Trasferta ad alto coefficiente di rischio a ModenaNon c’è il tempo per fermarsi. La Carrarese sabato sarà di nuovo in campo, ancora in trasferta, e per questo bisogna ottimizzare il breve periodo a disposizione. Già martedì sera chi non ha giocato e ... sport.quotidiano.net

Lazio, i gol in trasferta sono un tabù: il dato horrorLa Lazio giocherà in trasferta le prossime due partite di campionato: sabato sera a Cagliari e la successiva, domenica 1° marzo a Torino. Per arrivare al meglio ... lalaziosiamonoi.it

Gli amaranto hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di sabato prossimo a Gubbio, quindi si sono recati in duomo per rendere omaggio alla protettrice della città. I gruppi organizzati hanno portato un mazzo di fiori e uno striscione a Maranello (vid facebook

Sabato trasferta a a Rivalta (Reggio Emilia) contro il Fos Centro Volley Reggiano, formazione che condivide il nono posto con le riccionesi #Riccione #Sport x.com