La Russia ha abbattuto 151 droni ucraini durante la notte, secondo quanto riferisce l’agenzia TASS citando il ministero della Difesa. La maggior parte degli attacchi si sono concentrati sulla regione di Mosca, dove le difese aeree hanno intercettato numerosi velivoli nemici. I sistemi di difesa russi sono entrati in azione subito dopo l’alba, cercando di proteggere le aree strategiche.

MOSCOW, Feb 17 (Reuters) - Air defence systems shot down 151 Ukrainian drones overnight, the TASS news agency said on Tuesday, citing the Russian defence ministry. MOSCA, 17 febbraio (Reuters) - I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 151 droni ucraini nella notte, ha detto martedì l'agenzia di stampa TASS, citando il ministero della Difesa russo.

© Internazionale.it - Russia downs 151 Ukrainian drones overnight, TASS says, citing defence ministry

La Russia ha annunciato che droni ucraini hanno colpito case e fabbriche nella regione di Volgograd, nel sud, causando feriti tra i civili e danni alle strutture industriali.

La difesa russa ha abbattuto 345 droni ucraini in un solo giorno, perché ha risposto a un attacco coordinato, e ha conquistato due villaggi nelle ultime ore.

