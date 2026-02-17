Russia bufera di neve blocca la regione di Chukotka

Martedì, una violenta tempesta di neve ha bloccato le strade di Chukotka, causando disagi alle comunità locali. La tempesta ha portato nevicate intense, rendendo difficile la circolazione e isolando alcuni villaggi isolati. Le autorità stanno cercando di intervenire per garantire assistenza e ripristinare la viabilità.

Martedì una forte tempesta di neve ha colpito la regione di Chukotka, nell'estremo oriente della Russia. Nella città di Anadyr, le raffiche di vento hanno raggiunto i a 40 metri al secondo (90 miglia all'ora), bloccando il traffico stradale. I servizi di trasporto pubblico sono stati sospesi e l'aeroporto di Anadyr ha interrotto le operazioni, con tutti i voli cancellati. L'amministrazione comunale ha cancellato tutte le lezioni e ha esortato i residenti a rimanere in casa.