Ruggi asportato raro neurinoma dell' acustico | salvato un 60enne

Il neurochirurgo Giorgio Iaconetta ha rimosso un raro neurinoma dell’acustico a un uomo di 60 anni di Salerno, salvandogli l’udito. L’intervento si è svolto con successo presso l’ospedale Ruggi, dove i medici hanno utilizzato tecniche avanzate per evitare danni alle strutture nervose vicine. Il paziente ha già iniziato il percorso di recupero, dopo aver affrontato mesi di dolore e difficoltà uditive.

Si stima che questa patologia abbia un'incidenza di un caso ogni 100mila abitanti, ovvero circa 10 casi su un milione di persone Un nuovo importante risultato di buona sanità arriva dalla UOC Clinica Neurochirurgica dell'Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno, diretta dal Professore Giorgio Iaconetta, dove un paziente sessantenne della provincia di Salerno, è stato sottoposto con successo, ad un complesso ed articolato intervento di asportazione di un tumore estremamente raro della base cranica, comunemente soprannominato "neurinoma dell'acustico".🔗 Leggi su Salernotoday.it Paura a Caltavuturo, incendio in un'abitazione: salvato un 60enneUn incendio si è sviluppato ieri nel tardo pomeriggio in un’abitazione di via Roma a Caltavuturo. Nasce l’Intergruppo parlamentare Benessere acustico: focus su salute uditiva, inquinamento acustico e qualità degli ambienti. Coordinamento con istituzioni e comunità scientifica Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Eccellenza al Ruggi: asportato raro tumore alla base del cranio su un sessantenneSuccesso alla Neurochirurgia del Ruggi di Salerno per la rimozione di un raro neurinoma dell'acustico. Intervento complesso guidato dal prof. Giorgio Iaconetta ... infocilento.it Neurochirurgia Ruggi, asportato raro tumore alla base cranica a paziente 60nneStampaUn nuovo importante risultato di buona sanità arriva dalla UOC Clinica Neurochirurgica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, diretta dal Prof. Giorgio Iaconetta, dove un paz ... salernonotizie.it Neurochirurgia Ruggi, asportato raro tumore alla base cranica a paziente 60nne facebook