rugby valdarno fine settimana intenso

Il Rugby Valdarno ha vissuto un fine settimana molto intenso a causa delle numerose partite giovanili disputate in diverse città. La squadra ha affrontato avversari in varie competizioni, portando sul campo entusiasmo e determinazione. I giovani atleti si sono messi in mostra in incontri che si sono svolti tra Arezzo, Firenze e Siena, dimostrando crescita e impegno.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Fine settimana intenso per il Rugby Valdarno, impegnato su più campi con le proprie formazioni giovanili. Al campo Padovani di Firenze, l'Under 8 ha affrontato i pari età del Gispi Prato e del Firenze 31, dando vita a una mattinata all'insegna dell'entusiasmo e del divertimento. A Campi Bisenzio, l'Under 10 ha collezionato risultati significativi: vittoria di misura contro lo Scandicci per 3-2, successo netto sui Wiking per 9-2 e sconfitta combattuta contro il Sesto per 3-5. A Figline Valdarno, l'Under 14 ha centrato una vittoria rotonda superando il Bellaria con un perentorio 7-0.