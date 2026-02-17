Rugani torna sull’addio alla Juve | Non me l’aspettavo ma il calcio è così A 31 anni la carriera può ancora dare molto

Daniele Rugani ha spiegato perché ha lasciato la Juventus: non se lo aspettava, ma il calcio cambia rapidamente. A 31 anni, il difensore si prepara a nuove sfide, convinto che la carriera possa ancora offrire molte opportunità.

Rugani torna sull’addio alla Juve: «Non me l’aspettavo ma il calcio è così». Le dichiarazioni del difensore della Fiorentina in conferenza stampa. In casa Fiorentina è il giorno di presentazione di Daniele Rugani, difensore che a gennaio ha lasciato la Juventus per approdare proprio ai viola in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GIOCATORE – « Voglio fare un ringraziamento alla famiglia Comisso che mi ha fatto essere qua oggi e al Direttore Ferrari. Sicuramente un giocatore più grandicello ed esperto, che ha vissuto momento molto belli e altri difficili che mi hanno fatto crescere come uomo e calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

