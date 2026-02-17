Rugani | Scelgo la Fiorentina felice di questo inizio

Daniele Rugani ha scelto di unirsi alla Fiorentina, spiegando di essere felice per l'inizio di questa nuova avventura. Il difensore, che ha giocato per anni con la Juventus, si è presentato ai tifosi con entusiasmo e desiderio di contribuire alla squadra. La società viola ha confermato l’accordo e ha sottolineato come Rugani possa portare esperienza e solidità alla retroguardia. Questo trasferimento rappresenta un passo importante per entrambe le parti nel mercato di gennaio.

La Fiorentina ha annunciato l’ingresso in squadra di Daniele Rugani, difensore centrale con trascorsi in Juventus, in un periodo di mercato invernale caratterizzato da diverse opzioni per le squadre interessate. L’arrivo in viola amplia l’esperienza della linea difensiva e offre al club una base consolidata per il reparto arretrato. Con la formalizzazione dell’accordo, rugani entra a far parte dell’organico della fiorentina, completando una trattativa che ha avuto sviluppi nelle ultime settimane della finestra invernale. L’arrivo arriva dopo un periodo di contatti e negociazioni che hanno coinvolto diverse piste di mercato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Rugani Fiorentina non è stato un’affare last minute: primi contatti a inizio gennaio, c’è stato un fattore decisivo. RivelazioneLa trattativa tra Rugani e la Fiorentina non è nata all’ultimo minuto.

