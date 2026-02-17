Ruba superalcolici con calamita e body elastico | alla cassa paga soltanto il pane

Un uomo ha tentato di rubare sei bottiglie di superalcolici nascondendole in un body elastico, ma alla fine ha pagato solo il pane. La sua azione è stata scoperta quando è stato fermato alla cassa, dove ha mostrato un comportamento sospetto. La merce rubata, del valore di circa 400 euro, era occultata sotto gli abiti, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio con una calamita.

Fermato un 23enne senza fissa dimora con merce del valore di 400 euro dopo un tentativo di furto in un supermercato della periferia di Udine. Decisivo l'intervento del personale di vigilanza e dei carabinieri Alla cassa si presenta con una semplice confezione di pane. Ma sotto gli abiti, nascosti in un body elastico, aveva occultato sei bottiglie di superalcolici per un valore complessivo di circa 400 euro, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio con una piccola calamita. È finito in arresto un 23enne straniero, senza fissa dimora e con precedenti specifici, bloccato nel tardo pomeriggio dal personale di vigilanza di un supermercato della periferia di Udine e poi consegnato ai carabinieri.