Rrahmani infortunato | stop per Napoli lesione alla coscia sinistra

Durante la partita contro la Roma, Amir Rrahmani si è infortunato alla coscia sinistra, fermando così il Napoli. L'azzurro si è fermato dopo aver accusato dolore al momento di uno sprint, costringendo i medici a intervenire subito. La società ha già avviato gli esami per valutare l'entità della lesione.

Un infortunio di rilievo segna la stagione del Napoli: durante la partita contro la Roma, Amir Rrahmani ha riportato un infortunio che ha richiesto accertamenti strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Le analisi hanno confermato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, e il difensore è stato avviato al percorso riabilitativo. gli esami hanno definito la natura del problema e le prospettive di recupero. si tratta del terzo stop stagionale per il difensore azzurro, e del secondo infortunio legato al bicipite femorale. in passato è rimasto fuori tra settembre e ottobre per un problema alla coscia, e successivamente ha accusato uno strappo al gluteo che lo ha tenuto lontano dalle gare per oltre due settimane. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

