Rowenta partner del Festival di Sanremo 2026 Lo spettacolo è di casa

(Adnkronos) - Rowenta debutta al Festival di Sanremo come partner per la 76ª edizione della manifestazione canora e per l'occasione unisce il mondo della musica alla cura della casa. Le iniziative in città sono pensate per chi ama vivere le proprie passioni in un ambiente domestico impeccabile, che diventa il palcoscenico ideale per le emozioni che solo la grande musica sa regalare. Cuore dell'iniziativa sarà il Rowenta Village aperto dal 24 febbraio al 1° marzo 2026 dalle ore 11:00 alle 18:30 in Piazza Pian di Nave. Si tratta di un'area esperienziale che offrirà al pubblico attività, contenuti e momenti di interazione pensati per raccontare l'identità e la visione del brand. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Linda Maccarini, scrittrice toscana, ha deciso di partecipare al salotto culturale di Casa Sanremo Writers venerdì 27 febbraio, dopo aver ricevuto l'invito diretto durante il festival di Sanremo.

A Sanremo, la settimana si apre a Casa Sanremo con la presentazione di Pythika e il Ministro Alessandra Locatelli, curata dal Mei.

