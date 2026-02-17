Ronda Rousey torna sul ring | il ritorno nelle MMA

Ronda Rousey torna nel mondo delle MMA dopo aver annunciato il suo ritorno. La ex campionessa ha deciso di rientrare per motivi personali e per rilanciare la sua carriera, che negli ultimi anni si era fermata. La sua presenza in gabbia è stata annunciata da fonti ufficiali e ha già suscitato grande curiosità tra gli appassionati.

Un ritorno atteso dalle mma e dal pubblico degli sport da combattimento: Ronda Rousey torna nell'ottagono, pronta a una sfida che potrebbe scrivere una nuova pagina della sua straordinaria carriera. L'annuncio mette in luce una serata di grande richiamo per gli appassionati, con evidenti riferimenti alla storia recente del panorama femminile delle arti marziali miste. La Ronda Rousey affronterà Gina Carano, fighter con un palmares di 7 vittorie e 1 sconfitta nelle MMA. La sfida assume rilievo per la sua carica storica nel contesto delle divisioni femminili e per l'evoluzione continua della carriera di Rousey nel pugilato moderno.