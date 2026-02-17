Roncofreddo a inaugurare la rassegna Piccoli Mondi l' illustratore Michele Papetti con Esercizi di contrasto

Michele Papetti inaugura la rassegna Piccoli Mondi a Roncofreddo, portando in mostra le sue illustrazioni di

“Piccoli Mondi”, la rassegna culturale che mette in dialogo arte, letteratura, musica e territorio nel comune collinare di Roncofreddo, aprendo uno spazio di confronto tra linguaggi diversi e nuove generazioni creative, inaugura la seconda edizione venerdì 20 febbraio alle ore 20.30 alla biblioteca Carnacini, con una serata che unisce arte visiva, musica dal vivo, degustazioni e incontro con il pubblico. Protagonista dell’apertura è la mostra “Esercizi di contrasto” di Michele Papetti, giovane illustratore italiano. Le sue opere grafiche e i collage costruiscono un universo ironico e grottesco, in cui il quotidiano viene smontato e ricomposto in chiave surreale, sarcastica e poetica.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

