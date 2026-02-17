Roma Volley esame Brescia | Wolves attese dalla capolista al PalaGeorge
Claudia Consoli, allenatrice della Roma Volley, afferma che la squadra si prepara a sfidare Brescia, capolista del campionato, dopo aver vinto due partite consecutive. La partita si giocherà al PalaGeorge, dove i Wolves cercano di mantenere alta la concentrazione contro una squadra molto forte. Consoli sottolinea che il team intende affrontare l’incontro con lo stesso spirito determinato delle ultime uscite. La sfida si presenta come un importante banco di prova per la formazione capitolina.
"Scenderemo in campo con lo stesso cinismo e concentrazione delle ultime due partite" dichiara Claudia Consoli parlando del prossimo scontro della Roma Volley Club contro la compagine bresciana Nel primo turno infrasettimanale della seconda fase, in programma mercoledì alle ore 20, le giallorosse faranno visita alla capolista Valsabbina Millenium Brescia. Teatro della sfida sarà il PalaGeorge di Montichiari, il palazzetto più capiente del campionato e quello con la media spettatori più alta della Serie A2 femminile. La formazione lombarda guida la classifica e arriva al confronto forte di undici vittorie consecutive, confermando la solidità già mostrata nella Regular Season.
Roma Volley, sfida alla capolista Brescia: Wolves nell’arena del PalaGeorgeClaudia Consoli spiega che Roma Volley affronta Brescia, capolista della classifica, perché vogliono confermare la crescita recente.
