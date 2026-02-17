Il 15 febbraio, al Konami Youth Development Centre, casa dell’Inter Primavera, la Roma ha vinto con un punteggio di 6-2. La squadra giallorossa ha mostrato grande determinazione e un buon gioco di squadra, sfruttando al massimo le occasioni in attacco. I ragazzi di Roma hanno subito preso il controllo del match fin dall’inizio, mettendo in difficoltà la difesa avversaria e trovando diverse reti.

Il 15 febbraio, al Konami Youth Development Centre, casa dell’Inter Primavera, la Roma ha centrato una vittoria netta e meritata contro l’Inter (6-2). I gol sono arrivati da Bah, Litti, Almaviva, Di Nunzio, Arena e Forte, annichilendo gli avversari. Anche la difesa giallorossa è stata impenetrabile per buona parte del match, permettendo alla squadra di tornare in vetta alla classifica. La Roma era avanti 3-1 all’intervallo, con un dominio che non ha lasciato scampo. Oltre all’impegno dei singoli, il vero protagonista è stato il collettivo, capace di adattarsi e spingere fino all’ultimo minuto. Ai microfoni dell’AS Roma, l’allenatore Federico Guidi, e gli attaccanti Antonio Arena e Mattia Almaviva, hanato lo splendido risultato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Primavera, trionfo 6-2 sull’Inter: grinta e intesa dei giallorossi

Roma e Como scendono in campo con obiettivi diversi: i giallorossi puntano a ridurre il divario dalla capolista Inter, mentre i lombardi cercano punti salvezza.

Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.