Roma Primavera trionfo 6-2 sull’Inter | grinta e intesa dei giallorossi
Il 15 febbraio, al Konami Youth Development Centre, casa dell’Inter Primavera, la Roma ha vinto con un punteggio di 6-2. La squadra giallorossa ha mostrato grande determinazione e un buon gioco di squadra, sfruttando al massimo le occasioni in attacco. I ragazzi di Roma hanno subito preso il controllo del match fin dall’inizio, mettendo in difficoltà la difesa avversaria e trovando diverse reti.
Il 15 febbraio, al Konami Youth Development Centre, casa dell’Inter Primavera, la Roma ha centrato una vittoria netta e meritata contro l’Inter (6-2). I gol sono arrivati da Bah, Litti, Almaviva, Di Nunzio, Arena e Forte, annichilendo gli avversari. Anche la difesa giallorossa è stata impenetrabile per buona parte del match, permettendo alla squadra di tornare in vetta alla classifica. La Roma era avanti 3-1 all’intervallo, con un dominio che non ha lasciato scampo. Oltre all’impegno dei singoli, il vero protagonista è stato il collettivo, capace di adattarsi e spingere fino all’ultimo minuto. Ai microfoni dell’AS Roma, l’allenatore Federico Guidi, e gli attaccanti Antonio Arena e Mattia Almaviva, hanato lo splendido risultato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma Como in campo: i giallorossi vogliono accorciare sull’Inter. Giocano i due obiettivi nerazzurri
Roma e Como scendono in campo con obiettivi diversi: i giallorossi puntano a ridurre il divario dalla capolista Inter, mentre i lombardi cercano punti salvezza.
INTER-ROMA 0-1 | IN EVIDENZA | La Roma resta imbattuta per 18 anni vincendo sull’Inter | Serie A 2024/25
Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A
