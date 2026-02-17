Roma in arrivo 75 milioni per il rilancio del Quarticciolo

Roma ha deciso di investire 75 milioni di euro per rilanciare il Quarticciolo, dopo aver concluso la mappatura delle famiglie che rischiano di perdere la casa. Questa somma servirà a sostenere progetti di edilizia sociale e a rafforzare i servizi di assistenza nel quartiere. La mappatura ha individuato circa 200 nuclei familiari in difficoltà, molti dei quali già ricevono supporto dalle associazioni locali.

Roma, 17 febbraio 2026 – Dal confronto alla fase operativa. Al Quarticciolo si chiude la mappatura delle situazioni di disagio sociale legate ai nuclei familiari per cui pende un decreto di rilascio dell’alloggio. Ora, annuncia il Campidoglio, parte il lavoro sui singoli casi. Valutazione, presa in carico, interventi mirati. È uno dei passaggi centrali emersi nella riunione del Tavolo di lavoro dedicato al quartiere, strumento stabile di coordinamento tra istituzioni e realtà territoriali, promosso dall’ Assessorato alle Periferie. La mappatura e il passaggio ai singoli casi. Nel corso della seduta il presidente della Commissione Patrimonio e Politiche abitative, Yuri Trombetti, ha comunicato la conclusione della ricognizione sulle fragilità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

