Roma Gasperini | Oggi usciamo dalle sfide con Milan e Napoli con qualche rammarico

Gian Piero Gasperini ha commentato oggi la sconfitta della Roma contro il Napoli, spiegando che il risultato pesa perché la squadra ha sprecato diverse occasioni. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha anche parlato delle sfide contro Milan e Napoli, ammettendo che ci sono stati momenti di delusione ma anche segnali positivi. In particolare, ha sottolineato come alcune scelte siano mancate per pochi dettagli, che avrebbero potuto cambiare l’esito delle partite.