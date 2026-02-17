Roma | dalla droga via chat alle fughe contromano 11 pusher arrestati

La polizia di Stato ha arrestato 11 pusher a Roma, dopo aver scoperto come usavano le chat per organizzare le consegne di droga. Gli agenti hanno trovato sostanze occultate in frigorifero e nella biancheria intima, e hanno seguito i trasporti su moto con telai graffiati, pronti a sfrecciare contromano per evitare i controlli. Durante le operazioni nel quartiere Nord-Est e nel porto di Civitavecchia, gli investigatori hanno scoperto anche dosi termosaldate e accordi precisi tramite messaggi istantanei.

Appuntamenti fissati tramite chat di messaggistica istantanea, droga occultata in frigorifero o addirittura nella biancheria intima, dosi termosaldate differenziate in base al peso, e trasporti su moto con telai abrasi pronti a sfrecciare contromano per eludere i controlli: questi sono solo alcuni degli aspetti emersi dall’operazione condotta dalla polizia di Stato nelle ultime ore, che ha interessato il quadrante nord-est della Capitale e l’area portuale di Civitavecchia. Arresti nel Nord-Est di Roma. Sono ben 11 i pusher arrestati in distinte operazioni portate a termine dagli agenti dei vari commissariati di zona: dal quartiere Flaminio all’Eur, passando per Porta Maggiore, via Appia, fino a Prenestino, Monteverde e Civitavecchia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

