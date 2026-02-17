Rogo Sannazaro danni per 60-70 milioni
Un incendio scoppiato nel cuore di Napoli ha causato danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro al Teatro Sannazaro, situato a Chiaia. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e hanno messo in fuga molti passanti, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per spegnere il rogo. Dopo ore di intervento, gli operanti sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.
18.00 Domato dopo ore di lavoro l'incendio che a Chiaia, nel centro di Napoli, ha devastato lo storico Teatro Sannazaro. Comunicando lo spegnimento delle fiamme il comandante provinciale dei Vigili del fuoco ha aggiunto che il Teatro è andato completamente distrutto. La prima ipotesi dell'ammontare dei danni è di 60-70 milioni di euro. E' la stima che circola tra gli addetti ai lavori. Il ministro della Cultura Giuli atteso domani a Napoli. "La piccola grande bomboniera tornerà splendida com'era", ha promesso Giuli ai napoletani.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
L'incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro: le immagini dall'alto dopo il rogo #napoli #teatrosannazaro #ilmattino facebook
#Napoli Rogo #Sannazaro Le fiamme sono partite da un condominio e si sono poi propagate al teatro. Crollata la cupola sulla platea. Una sessantina di persone allontanate dalle loro abitazioni. I pompieri “È andato tutto distrutto”. x.com