Rogo Sannazaro danni per 60-70 milioni

Un incendio scoppiato nel cuore di Napoli ha causato danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro al Teatro Sannazaro, situato a Chiaia. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e hanno messo in fuga molti passanti, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per spegnere il rogo. Dopo ore di intervento, gli operanti sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

18.00 Domato dopo ore di lavoro l'incendio che a Chiaia, nel centro di Napoli, ha devastato lo storico Teatro Sannazaro. Comunicando lo spegnimento delle fiamme il comandante provinciale dei Vigili del fuoco ha aggiunto che il Teatro è andato completamente distrutto. La prima ipotesi dell'ammontare dei danni è di 60-70 milioni di euro. E' la stima che circola tra gli addetti ai lavori. Il ministro della Cultura Giuli atteso domani a Napoli. "La piccola grande bomboniera tornerà splendida com'era", ha promesso Giuli ai napoletani.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

