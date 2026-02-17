Robert Duvall una grande carriera mancata
Robert Duvall ha visto il suo potenziale artistico troppo spesso trascurato nel corso degli anni. La sua lunga esperienza nel cinema avrebbe potuto portarlo a ruoli ancora più importanti, ma molte occasioni sono sfuggite. Recentemente, l’attore ha raccontato di aver perso alcune parti chiave a causa di decisioni sbagliate e di un mercato difficile.
Il talento di Robert Duvall avrebbe meritato sicuramente una maggiore valorizzazione e una carriera migliore. Il 15 febbraio 2025 ci ha lasciati a 93 anni Robert Duvall, considerato uno dei più talentuosi attori della storia di Hollywood. E’ stato anche regista, sceneggiatore e produttore. Ha vinto un Premio Oscar per l’interpretazione in Tender Mercies – Un tenero ringraziamento (1983) e ha ricevuto altre sei candidature, tra cui per Il padrino (1972) e Apocalypse Now (1979). Ed è proprio con le rispettive interpretazioni di Tom Hagen e Tenente Colonnello William Kilgore, che conquista il cuore del pubblico. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Robert Duvall, addio al gigante del cinema: omaggi da Hollywood e ricordi di una carriera leggendaria.
Robert Duvall è morto a 95 anni a causa di una lunga malattia.
Robert Duvall addio: l’attore simbolo di Hollywood si è spento a 95 anni. Una carriera intensa tra drammi e western.
Robert Duvall, uno degli attori più amati di Hollywood, è scomparso ieri a 95 anni a causa di complicazioni legate all’età.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio a Robert Duvall, volto di Apocaypse Now, Il Padrino e Il grande Santini; Robert Duvall è morto, l'attore de Il Padrino e Apocalypse Now aveva 95 anni. Vinse l'Oscar per Un tenero ringraziamento; Robert Duvall, morta la star de Il Padrino, Apocalypse Now e Il grande Santini; Addio al grande Robert Duvall.
Addio a Robert Duvall, premio Oscar e icona del cinema americanoRobert Duvall era una vera icona del cinema e si è spento 95 anni. Basterebbe solo il suo volto, così ipnogeno e talvolta imperscrutabile, simbolo della New Hollywood degli anni Sessanta e degli anni ... ilsole24ore.com
Robert Duvall, da Il padrino ad Apocalypse now: il fuoriclasse discreto che oscurava le starL’attore premio Oscar aveva 95 anni. Dalla giovinezza nell’esercito all’appartamento condiviso con Gene Hackman e Dustin Hoffman fino ai grandi ruoli con ... repubblica.it
Robert Duvall se n’è andato a 95 anni, portando via con sé un modo di abitare il cinema che oggi sembra quasi perduto. Nei primi due Il Padrino era Tom Hagen: l’uomo che osserva, comprende, media. Non la violenza in primo piano, ma la sua forma più sile - facebook.com facebook
Robert Duvall RIP #duvall #robertduvall #consigliere x.com