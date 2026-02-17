Robert Duvall | un interprete magistrale e camaleontico
Robert Duvall è morto domenica a 95 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia. L’attore, famoso per la sua capacità di interpretare ruoli diversi, ha lasciato un segno forte nel cinema americano. Nato nel 1931, ha lavorato in oltre 70 film, tra cui classici come
Robert Duvall, uno degli attori più brillanti e versatili della old Hollywood, si è spento domenica all’età di 95 anni. Ha dato personalità a personaggi tanto diversi tra loro ma accomunati dalla medesima tempra vigorosa e morale. Nella sua galleria di creature ricordiamo: un cantante country in rovina, un consigliere mafioso, un carismatico predicatore pentecostale, un comandante dell’esercito psicotico, un dirigente televisivo corrotto e un vicino inquietante che vive nell’ombra, per non parlare di un sacco di cowboy e anche di Dwight D. Eisenhower e Joseph Stalin. Un uomo del Sud e suo intimissimo interprete. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
E anche ROBERT DUVALL ci lascia. La sua morte oggi chiude una delle traiettorie più profonde e silenziosamente decisive della storia del cinema americano. A 95 anni se ne va un attore immenso. La sua arte viveva in una naturalezza ruvida, in uno sguard facebook
