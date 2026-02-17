Robert Duvall | un interprete magistrale e camaleontico

Robert Duvall, uno degli attori più brillanti e versatili della old Hollywood, si è spento domenica all’età di 95 anni. Ha dato personalità a personaggi tanto diversi tra loro ma accomunati dalla medesima tempra vigorosa e morale. Nella sua galleria di creature ricordiamo: un cantante country in rovina, un consigliere mafioso, un carismatico predicatore pentecostale, un comandante dell’esercito psicotico, un dirigente televisivo corrotto e un vicino inquietante che vive nell’ombra, per non parlare di un sacco di cowboy e anche di Dwight D. Eisenhower e Joseph Stalin. Un uomo del Sud e suo intimissimo interprete. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Robert Duvall, il ricordo di Al Pacino, Robert De Niro e Francis Ford Coppola: "Ci mancherà"Robert Duvall ha espresso il suo dolore per la scomparsa di un grande attore, causa della perdita di un collega stimato.

Robert De Niro e Al Pacino ricordano Robert Duvall: “Un talento nato, la sua grandezza resterà per sempre”Robert De Niro e Al Pacino ricordano Robert Duvall, scomparso il 16 febbraio all’età di 95 anni, a causa di una grave malattia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americano; È morto Robert Duvall: il leggendario interprete de Il Padrino e Apocalypse Now aveva 95 anni; È morto Robert Duvall: il leggendario interprete de Il Padrino e Apocalypse Now, aveva 95 anni; Addio al grande Robert Duvall.

Robert De Niro e Al Pacino ricordano Robert Duvall: Un talento nato, la sua grandezza resterà per sempreHollywood piange Robert Duvall, morto il 16 febbraio all’età di 95 anni. L’attore premio Oscar, leggendario interprete di capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, si è spento nella sua casa in ... fanpage.it

E’ morto Robert Duvall, leggenda del cinema, indimenticabile ne Il Padrino e Apocalypse NowAveva 95 anni. Nessuna cerimonia ufficiale, la famiglia ha chiesto di ricordarlo guardando un suo film o raccontando una storia ... askanews.it

E anche ROBERT DUVALL ci lascia. La sua morte oggi chiude una delle traiettorie più profonde e silenziosamente decisive della storia del cinema americano. A 95 anni se ne va un attore immenso. La sua arte viveva in una naturalezza ruvida, in uno sguard facebook

Addio a Robert #Duvall, il tributo di #Hollywood: da Coppola a De Niro x.com