Robert Duvall premio Oscar leggendario per i ruoli in Apocalypse Now e Il Padrino è morto a 95 anni | i film cult la passione per il tango e una battuta rimasta storica

Robert Duvall, attore statunitense noto per i ruoli in Il Padrino e Apocalypse Now, è morto a 95 anni. Vincitore di un Oscar e di quattro Golden Globe, si è spento nella sua casa in Virginia, circondato dall’amore della famiglia, che ha chiesto di ricordarlo guardando un film, raccontando una storia o guidando in campagna. Morto Robert Duvall, indimenticabile Tom Hagen nel Padrino. Nato il 5 gennaio 1931 a San Diego, in California, Robert Duvall è stato una delle star più influenti del cinema americano. Attore, regista e produttore, ha attraversato oltre sessant’anni di carriera, dal debutto cinematografico in Il buio oltre la siepe (1962) fino ai lavori più recenti degli anni Duemila. 🔗 Leggi su Amica.it

Robert Duvall, noto attore protagonista in film come Il Padrino e Apocalypse Now, è morto a 95 anni a causa di problemi di salute.

Addio a Robert Duvall, premio Oscar e icona del cinema americanoRobert Duvall era una vera icona del cinema e si è spento 95 anni. Basterebbe solo il suo volto, così ipnogeno e e a tratti imperscrutabile, simbolo della New Hollywood degli anni Sessanta e degli ann ... ilsole24ore.com

È morto Robert Duvall: chi era l'attore Premio Oscar e icona di film come Il Padrino e Apocalypse NowIl celebre attore Robert Duvall, premio Oscar e icona di film come Il Padrino, è morto ieri all'età di 95 anni, nella sua casa di Middleburg, in Virginia. libero.it

Sessant'anni di carriera, decine di ruoli indimenticabili, diverse ere cinematografiche attraversate senza mai perdere il proprio carisma e il proprio talento: ci ha lasciati un mito della settima arte, Robert Duvall Tra i volti che hanno contribuito a cambiare il cin facebook

A reveure consigliere Tom Hagen. Robert Duvall 1931 - 2026. x.com