Robert Duvall morto i cinque ruoli più memorabili

Robert Duvall è morto a 95 anni, dopo aver interpretato ruoli iconici in film come Il Padrino e Apocalypse Now. La sua scomparsa colpisce il mondo del cinema, dove ha lasciato un’impronta indelebile con performance intense e riconoscibili. Uno dei momenti più memorabili della sua carriera resta la scena in cui, in Apocalypse Now, si confronta con il caos della guerra, diventando simbolo di una recitazione autentica.

È morto a 95 anni Robert Duvall, uno dei più grandi attori del Novecento, figura di rilievo in capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now. Una carriera cinematografica di successo durata sei decenni consacrata da un Premio Oscar, quattro Golden Globe, due Emmy, uno Screen Actors Guild Award ed un Bafta. I cinque ruoli più memorabili. Dopo due piccole apparizioni in Lassù qualcuno mi ama e Il buio oltre la siepe, ha iniziato a interpretare “cattivi” degni di nota, come in La caccia con Brando e Il Grinta con John Wayne. Ma il personaggio che ha dato una svolta alla sua carriera è stato Tom Hagen, il consigliori di don Vito Corleone ne Il Padrino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

