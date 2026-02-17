Robert Duvall morto i cinque ruoli più memorabili
Robert Duvall è morto a 95 anni, dopo aver interpretato ruoli iconici in film come Il Padrino e Apocalypse Now. La sua scomparsa colpisce il mondo del cinema, dove ha lasciato un’impronta indelebile con performance intense e riconoscibili. Uno dei momenti più memorabili della sua carriera resta la scena in cui, in Apocalypse Now, si confronta con il caos della guerra, diventando simbolo di una recitazione autentica.
È morto a 95 anni Robert Duvall, uno dei più grandi attori del Novecento, figura di rilievo in capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now. Una carriera cinematografica di successo durata sei decenni consacrata da un Premio Oscar, quattro Golden Globe, due Emmy, uno Screen Actors Guild Award ed un Bafta. I cinque ruoli più memorabili. Dopo due piccole apparizioni in Lassù qualcuno mi ama e Il buio oltre la siepe, ha iniziato a interpretare “cattivi” degni di nota, come in La caccia con Brando e Il Grinta con John Wayne. Ma il personaggio che ha dato una svolta alla sua carriera è stato Tom Hagen, il consigliori di don Vito Corleone ne Il Padrino. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Morto l’attore Robert Duvall. Aveva 95 anni. Sua una delle frasi più famose del cinema
Robert Duvall è morto a 95 anni a causa di problemi di salute che si erano aggravati negli ultimi mesi.
È morto Robert Duvall, da Il Padrino ad Apocalypse Now uno dei più grandi attori di Hollywood
Robert Duvall è morto a 95 anni a causa di problemi di salute, lasciando un segno indelebile nel cinema americano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americano; È morto Robert Duvall, il consigliori de Il Padrino. In Apocalypse now amava l’odore del napalm; È morto Robert Duvall; Morto Robert Duvall, indimenticabile attore da Il Padrino a Apocalypse Now.
E’ morto Robert Duvall, leggenda del cinema, indimenticabile ne Il Padrino e Apocalypse NowAveva 95 anni. Nessuna cerimonia ufficiale, la famiglia ha chiesto di ricordarlo guardando un suo film o raccontando una storia ... askanews.it
E’ morto Robert Duvall, divo assoluto del cinema hollyoodiano: la star libertaria e solitaria di Apocalypse now e Il padrino aveva 95 anniL'attore premio Oscar, noto per i ruoli del colonnello Kilgore e Tom Hagen, si è spento nel suo ranch in Virginia ... ilfattoquotidiano.it
Addio a Robert Duvall. Il leggendario attore di Hollywood si è spento a 95 anni L’attore, celebre per i suoi ruoli ne Il Padrino e Apocalypse Now, è morto domenica 15 febbraio nella sua casa in Virginia #RIPRobertDuvall facebook
Robert Duvall RIP #duvall #robertduvall #consigliere x.com