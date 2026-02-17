Robert Duvall addio al gigante del cinema | omaggi da Hollywood e ricordi di una carriera leggendaria

Robert Duvall è morto a 95 anni a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa ha lasciato senza parole attori, registi e fan di tutto il mondo. L’attore, noto per ruoli indimenticabili come quello nel film “Il padrino”, ha trascorso oltre sei decenni sul set. La notizia ha subito fatto il giro di Hollywood, con molti colleghi che hanno condiviso ricordi e tributi.

Robert Duvall ci lascia a 95 anni: il cinema piange un gigante. Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Robert Duvall, avvenuta nel fine settimana all'età di 95 anni. Attore dalla straordinaria versatilità, capace di incarnare personaggi indimenticabili in oltre cinquant'anni di carriera, Duvall ha lasciato un vuoto incolmabile tra colleghi, registi e appassionati. Da *Il Padrino* a *Apocalypse Now*, la sua filmografia è un monumento all'arte della recitazione. Un talento riconosciuto da Hollywood. La notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di commozione a Hollywood. Adam Sandler ha voluto ricordare Duvall con affetto, definendolo un attore "divertente da morire", "forte da morire" e "uno dei più grandi che abbiamo avuto". Robert Duvall, uno degli attori più amati di Hollywood, è scomparso ieri a 95 anni a causa di complicazioni legate all'età. Robert Duvall, attore noto per i suoi ruoli intensi e autentici, è scomparso a 95 anni a causa di problemi di salute. Addio a Robert Duvall, leggenda di Hollywood. L'attore si è spento a 95 anni nella sua casa. A darne l'annuncio, con un toccante post su Facebook, la moglie Luciana: "Bob se n'è andato serenamente, circondato dall'amore. Per il mondo era un premio Oscar".