Rizzo UniPi | Anti-Rsv fondamentale per i più vulnerabili

Rizzo dell'Università di Pisa ha spiegato che il vaccino anti-RSV è essenziale per proteggere le persone più fragili, dopo aver analizzato i dati dello studio Optum. Questi ultimi confermano che la vaccinazione riduce del 20% le complicanze respiratorie e le malattie croniche ostruttive, influenzando positivamente anche chi non si è ancora vaccinato.

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "Lo studio Optum mostra un impatto della vaccinazione, sia sui soggetti vaccinati che sui soggetti non vaccinati, fino al 20% in termini di riduzione delle complicanze respiratorie e delle malattie croniche ostruttive. Questi dati confermano quanto la vaccinazione possa influenzare positivamente la qualità di vita delle persone anziane, preservandone la capacità funzionale e riducendo la necessità di supporto da familiari e caregiver". Lo ha detto Caterina Rizzo, professoressa di Igiene e medicina preventiva Università di Pisa, al congresso internazionale Resvinet a Roma, dedicato all'impatto del virus respiratorio sinciziale (Rsv) sulle persone adulte e sui pazienti fragili.