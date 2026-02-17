Rivoluzione Inps in Italia cambia tutto per le famiglie | l’annuncio

L’Inps ha annunciato un grande cambiamento che interessa tutte le famiglie italiane. Da ora, sarà possibile accedere a oltre 40 servizi integrati tramite un unico portale digitale, facilitando le pratiche quotidiane. Questa novità riguarda anche circa 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni, rendendo più semplice e veloce la gestione delle pratiche burocratiche.

Un unico hub digitale per accedere a 40 servizi integrati per la famiglia e a circa 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni. È il nuovo Portale Inps per la Genitorialità, presentato alla presenza del presidente dell’INPS Gabriele Fava e della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: trasformare l’accesso a bonus, congedi e sussidi in un’esperienza semplice, senza ostacoli burocratici. Oggi le misure dedicate a figli e genitorialità coinvolgono oltre 10 milioni di ragazzi e 6,5 milioni di nuclei familiari, ma il numero di cittadini che ogni anno interagisce con l’Inps è ancora più ampio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

