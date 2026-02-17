Ritrovate tre nuove statue dell’antica chiesa

Tre nuove statue dell’antica chiesa sono state trovate perché sono emerse da due stanze nascoste vicino all’ex chiesa del Suffragio. Gli archeologi hanno scoperto queste sculture mentre scavavano in un’area che era stata abbandonata per decenni. Una delle statue rappresenta una figura religiosa, mentre le altre sembrano essere decorazioni di epoca medievale. La scoperta aggiunge dettagli importanti sulla storia del sito e permette di capire meglio come vivevano le persone che frequentavano la chiesa.

Dai due vani dimenticati accanto all’ex chiesa del Suffragio continuano ad affiorare tasselli preziosi di storia. Dopo il Bambinello in cera d’api, già restaurato e tornato a "benedire" la comunità di Villa Verucchio nella notte di Natale, e dopo il Crocifisso e il Tabernacolo oggi nelle mani degli esperti, ecco riemergere tre statue, solo in parte danneggiate: la Madonna col Bambino, Sant’Antonio con il maialino e Santa Lucia, raffigurata con gli occhi nella mano. Proprio quest’ultima, oltre al valore affettivo, può avere un significato storico importante. "È una conferma di quanto ricordavano diversi anziani – spiega il parroco di Villa Verucchio, don Pierpaolo Conti – la parrocchia, oltre che a San Paterniano, era dedicata anche a Santa Lucia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ritrovate tre nuove statue dell’antica chiesa Cilento: Nuove scoperte scientifiche illuminano la storia antica dell’umanità in Europa Negli ultimi anni, il Cilento si è confermato come un sito di grande rilevanza per la comprensione delle origini dell’uomo in Europa. Parabiago, entra in chiesa e abbatte le statue sull’altare: arrestato Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Un mese fatto di rientri, nuove abitudini, laboratori che hanno ripreso vita, di voci che si sono ritrovate e di mani che hanno ricominciato a fare. C’è stato tempo per riprendere il ritmo, per guardarsi, riconoscersi, e per ricordare perché ci piace così tanto incontra - facebook.com facebook