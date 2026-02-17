Ritratto di Signora delle nevi
Federica si è svegliata con le occhiaie e il ginocchio che le faceva male, dopo una notte passata a cercare di sistemare il tetto che si è sgretolato sotto la neve. La mattina seguente, le nuvole coprivano il cielo, ma poco dopo il sole ha fatto capolino, anche se con fatica. La donna si è avvicinata alla finestra, ancora stanca, e ha osservato il paesaggio bianco che si stendeva davanti a casa sua.
C'erano le nuvole, la mattina dopo. Ma poi è apparso un pallido sole: Federica arriva con le occhiaie di una notte sottosopra e con il ginocchio che brucia. "D'altronde l'ho un po' maltrattato, oggi è una giornata no". L'oro è un chiaroscuro a cui si dovrà abituare: l'Olimpiade è per sempre. "Volevo andare a festeggiare a Casa Austria, ma il pensiero di altre interviste, altri discorsi, altre foto, mi faceva star male. Sono stata con i miei amici in hotel, ho dormito poco. E avevo tanti pensieri nella mente". Li racconta. L'IMPRESA "Mi son detta: ma come cacchio è potuto succedere? Comincio a rendermi conto di quello che ho fatto e ancora non ci credo.
Cimeli e fotografie in mostra di quattro regine delle nevi
A Selvino, in provincia di Bergamo, è possibile visitare una mostra dedicata a cimeli e fotografie delle quattro regine delle nevi, con un focus sullo sci alpino.
Quelle domeniche affollate all’ippodromo. Pian delle Fornaci, ritratto di un’epoca
Le domeniche all'ippodromo di Pian delle Fornaci rappresentano un ricordo di un'epoca passata, quando le famiglie senesi si riunivano per assistere alle corse pomeridiane.
Ritratto di signora, quel fragile equilibrio di Cortina d'Ampezzo tra sport e paesaggio alpino
È autentico il Ritratto di signora di Gustav Klimt ritrovato a Piacenza
L'annuncio, accompagnato da applausi in sala, è stato dato durante una conferenza stampa della Polizia di Stato che ha dato conto degli esiti degli accertamenti tecnici. Il furto venne scoperto il 22 ...
Ecco l'ultima opera di Gustav Klimt (1862-1918), si tratta di un non finito a causa del sopraggiungere della morte del pittore. Il ritratto dell'ignota signora costituisce la summa di tutta la produzione klimtiana: infatti qui lo stile del Secessionismo Viennese si fond