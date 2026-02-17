Risultati Champions League LIVE | cominciano i playoff Juve subito ko

La Juventus ha subito una sconfitta nella prima partita dei playoff di Champions League, una vittoria che complica il cammino della squadra. Gli scontri di questa fase sono molto combattuti e ogni errore si paga caro. La partita disputata ieri sera ha visto i bianconeri perdere per 2-0 contro una rivale che ha dominato il campo fin dai primi minuti.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Playoff Champions League. Andata. Martedì 17 febbraio Galatasaray Juve 5-2 (15? Gabriel Sara, 16? Koopmeiners, 32? Koopmeiners, 49? Lang, 60? Sanchez, 75? Lang). Monaco Psg 2-3 LIVE (1? Balogun, 18? Balogun, 29? Doue, 41? Hakimi, 67? Doue).