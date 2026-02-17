risultati aew house rules australia 2026

House Rules Australia 2026 si è concluso a Boondall, dove lo spettacolo ha attirato numerosi spettatori e generato grande entusiasmo tra gli appassionati. Durante l’evento, i partecipanti hanno affrontato sfide intense e dimostrato le loro abilità di fronte a una folla in fermento. Tra i protagonisti, alcuni concorrenti hanno conquistato il pubblico con performance sorprendenti, mentre altri hanno affrontato momenti difficili sotto gli occhi di tutti.

Lo show di House Rules Australia, trasmesso nella città di Boondall, ha portato sul ring incontri di grande rilievo e tensione, consolidando l'interesse verso questo evento della AEW. Le sfide hanno visto protagonisti di primissimo livello, con risultati che danno un'idea chiara sulla direzione narrativa e competitiva del torneo. Il prossimo evento di spicco della AEW sarà Revolution, programmato per il fine settimana tra domenica 15 e lunedì 16 marzo. L’appuntamento si terrà presso la Crypto.com Arena di Los Angeles, promettendo sfide di alto livello e risultati sorprendenti. Per rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi e sui risultati di eventi come Grand Slam Australia 2026 e le puntate più recenti di Dynamite e Collision, sono disponibili canali ufficiali tramite WhatsApp e Telegram. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Aj Styles debuts at AEW Grand Slam 2026 Australia - AEW Grand Slam Highlights 14 February 2026

