Ripulita la foce del Reno Raccolti 1600 kg di rifiuti

Un intervento di forte valore ambientale e civico ha caratterizzato la giornata di pulizia organizzata da Plastic Free Odv Onlus nell'area militare a sud della Foce del Reno, realizzata su volontà del Nucleo Carabinieri della Biodiversità di Punta Marina, è stata organizzata da Laura Felletti Spadazzi (referente PF comune di Ferrara), con la collaborazione di Giuseppe Manzo (Referente Plastic Free Ferrara e membro del locale raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie), col contributo operativo di Viola Pennini, referente PF di Lugo. Un'azione congiunta che ha unito volontari, istituzioni e realtà territoriali in un impegno concreto per la tutela del litorale.