Rifiuti Galvani | Vorrei più chiarezza sui risparmi da Iren

Paola Galvani, sindaco di Rottofreno, si mostra frustrata perché non ha ancora capito quanto il suo comune possa risparmiare grazie all’intervento di Iren. La causa di questa incertezza risiede nella mancanza di dati chiari sui costi e sui benefici reali del servizio di gestione dei rifiuti. Di recente, alcuni cittadini hanno segnalato aumenti nelle tariffe, ma ancora non è stato spiegato come questi siano stati calcolati. La prima cittadina ha chiesto più trasparenza per poter pianificare meglio il bilancio comunale.

Il sindaco di Rottofreno lancia un appello ai suoi concittadini: «Sistema discutibile, ma lo è anche vedere il nostro territorio disseminato di rifiuti» Ammette la propria frustrazione, di fronte alla situazione che si è creata nel suo comune, Paola Galvani, sindaco di Rottofreno. Il tema è sempre quello: il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti dell’indifferenziata. «Dal 1° gennaio - commenta la prima cittadina su Facebook rivolgendosi ai suoi concittadini - è iniziata anche per noi la tariffazione puntuale con la nuova raccolta differenziata. Come ho già detto, giuro che me lo sarei evitata volentieri, per me e per voi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Non c’è più la Tari, da oggi paghi quanto butti: risparmi sulla bolletta dei rifiuti se fai (bene) la differenziata A partire da oggi, a Bologna si passa da Tari a un nuovo sistema di tariffazione basato sulla quantità di rifiuti prodotti. Raccolta dei rifiuti, incontro pubblico di Iren a Calendasco Iren invita i cittadini di Calendasco a un incontro pubblico giovedì 8 gennaio alle ore 20. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Tari sempre più cara, la tassa sui rifiuti nel 2025 sale a 340 euro. E al Sud si paga di piùROMA – Una tassa a geografia estremamente variabile. Per la gestione dei rifiuti a Catania si paga 602 euro, il triplo rispetto ai residenti di Cremona che in media pagano 196 euro all’anno. La Tari ... repubblica.it Il costo dei rifiuti pesa di più: cosa cambia con la Tari 2025Secondo il nuovo Rapporto dell’Osservatorio Prezzi & Tariffe di Cittadinanzattiva, una famiglia tipo dovrà mettere in conto 340 euro per la gestione dei rifiuti urbani. Sono 11 euro in più del 2024, ... iodonna.it Crisi rifiuti: 100.000 euro di multe non possono essere la soluzione al problema della raccolta rifiuti. - facebook.com facebook