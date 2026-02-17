Ricerca l’ateneo di Pisa converte i rifiuti alimentari in etil levulinato | un nuovo vettore per i motori a benzina
L’Università di Pisa ha sviluppato un metodo per trasformare i rifiuti alimentari in etil levulinato, una sostanza utilizzata come carburante. Questa innovazione nasce dalla necessità di ridurre gli sprechi e di trovare alternative sostenibili ai combustibili fossili. I ricercatori hanno dimostrato che i residui di cibo, come avanzi di pane e verdure, possono essere convertiti in un carburante più ecologico. Il progetto mira a creare una catena di produzione più sostenibile, sfruttando materiali di scarto che altrimenti finirebbero in discarica.
PISA – Un significativo passo avanti nel campo dell’economia circolare e della produzione di energie rinnovabili arriva dai laboratori dell’ Università di Pisa. Uno studio congiunto, recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Journal of environmental chemical engineering, ha delineato un metodo innovativo per convertire gli scarti del pane – una delle matrici di rifiuto alimentare più voluminose a livello globale, stimata in quasi un milione di tonnellate annue – in etil levulinato, un biocarburante ad alto valore aggiunto. La ricerca è stata resa possibile grazie ai fondi del progetto Pnrr Fest e alla collaborazione interdisciplinare tra due strutture dell’Ateneo: il Dipartimento di chimica e chimica industriale, rappresentato dalla professoressa Anna Maria Raspolli Galletti e dai dottori Sara Fulignati e Lorenzo Bonaldi, e il Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, con il professor Stefano Frigo e i dottori Marco Francesconi e Luca Miglino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Dagli scarti del pane al carburante sostenibile. La ricerca dell’ateneo di Pisa
L’Università di Pisa ha scoperto come trasformare gli scarti del pane in carburante sostenibile, rispondendo così alle esigenze di ridurre le emissioni e di limitare lo spreco alimentare.
