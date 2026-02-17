Ricerca Bitonci | 4 milioni per trattenere i talenti e far crescere le imprese venete
Massimo Bitonci, assessore regionale allo Sviluppo economico, ha annunciato che la regione investirà 4 milioni di euro per trattenere i talenti e far crescere le imprese venete. La decisione deriva dall’approvazione della graduatoria del bando FESR, che prevede un trasferimento di competenze dal sistema universitario alle aziende locali. Con questa somma, ottantauno ricercatori delle università venete potranno mettere a disposizione le proprie conoscenze direttamente nelle imprese, favorendo l’innovazione e lo sviluppo economico.
L’assessore regionale allo Sviluppo economico Massimo Bitonci, a seguito dell’approvazione della graduatoria del bando FESR per il trasferimento di competenze dal sistema accademico all’impresa ha annunciato che ottantuno ricercatori delle Università venete metteranno le proprie competenze al servizio delle 118 imprese venete che si sono dichiarate pronte a capitalizzare gli esiti di 19 loro progetti finanziati con un bando regionale da 4 milioni di euro. «E’ la conferma del nostro impegno nei confronti dei giovani cresciuti nelle nostre Università, favorendone la permanenza in Veneto e, al contempo, rendendo la nostra terra un “Ecosistema dell'Innovazione” sempre più dinamico ed in grado di attrarre nuovi investimenti», ha sottolineato Bitonci.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Imprese, Report Cotec 2025: Italia capace di coltivare e trattenere talenti
Il Report Cotec 2025 evidenzia come l’Italia possa rafforzare la propria competitività puntando sul capitale umano.
Sburocratizzazione, Bitonci: «Le imprese chiedono procedure più semplici»
Bitonci sottolinea come le imprese abbiano principalmente bisogno di procedure più semplici e meno burocratiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ricerca e impresa, la Regione finanzia con 4 milioni 19 progetti di 81 ricercatori e 118 imprese; Subito 7 milioni di euro, SuperJet in regione. Bitonci: Fase delicata, quel prestito serve; Rinnovabili e transizione energetica, Bitonci: Per i progetti esemplari oltre 3 milioni di euro; Economia polesana oltre i confini. Arriva Bitonci.
REGIONE VENETO* : «RICERCA E IMPRESA, 4 MILIONI PER 19 PROGETTI DI 81 RICERCATORI E 118 IMPRESE»Ottantuno ricercatori delle nostre Università metteranno le proprie competenze al servizio delle 118 imprese venete che si sono dichiarate pronte a ... agenziagiornalisticaopinione.it
Salerno, ricerca innovativa a Unisa: in arrivo 5,4 milioni di euro per quattro nuovi progettiPioggia di fondi per la ricerca svolta all'interno dell'Università di Salerno. Quattro progetti dell'Ateneo sono stati ammessi a finanziamento nell'ambito dell'edizione 2024/2025 del Fondo Italiano ... ilmattino.it
Massimo Bitonci - Massimo Bitonci added a new photo. facebook
Bitonci, Milano Cortina vetrina per lo sportsystem veneto 'Politiche industriali fondate sul rafforzamento dei distretti e delle Rir' (ANSA) - Venezia, 08 feb - "Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano non solo un evento sportivo di portata mond x.com