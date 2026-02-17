Ricerca Bitonci | 4 milioni per trattenere i talenti e far crescere le imprese venete

Massimo Bitonci, assessore regionale allo Sviluppo economico, ha annunciato che la regione investirà 4 milioni di euro per trattenere i talenti e far crescere le imprese venete. La decisione deriva dall’approvazione della graduatoria del bando FESR, che prevede un trasferimento di competenze dal sistema universitario alle aziende locali. Con questa somma, ottantauno ricercatori delle università venete potranno mettere a disposizione le proprie conoscenze direttamente nelle imprese, favorendo l’innovazione e lo sviluppo economico.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Massimo Bitonci, a seguito dell’approvazione della graduatoria del bando FESR per il trasferimento di competenze dal sistema accademico all’impresa ha annunciato che ottantuno ricercatori delle Università venete metteranno le proprie competenze al servizio delle 118 imprese venete che si sono dichiarate pronte a capitalizzare gli esiti di 19 loro progetti finanziati con un bando regionale da 4 milioni di euro. «E’ la conferma del nostro impegno nei confronti dei giovani cresciuti nelle nostre Università, favorendone la permanenza in Veneto e, al contempo, rendendo la nostra terra un “Ecosistema dell'Innovazione” sempre più dinamico ed in grado di attrarre nuovi investimenti», ha sottolineato Bitonci.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Report Cotec 2025 evidenzia come l’Italia possa rafforzare la propria competitività puntando sul capitale umano.

Bitonci sottolinea come le imprese abbiano principalmente bisogno di procedure più semplici e meno burocratiche.

