Ribaltone e sindaco in minoranza
Il ribaltone avviene a Pedaso, dove il sindaco si trova ora in minoranza dopo le recenti dimissioni e nomine. Giuseppe Galasso, vicesindaco, si è dimesso e subito dopo è stato revocato dal suo incarico, provocando un cambiamento netto nella maggioranza. Questa manovra ha portato alla formazione di una nuova Giunta, modificando gli equilibri politici del paese.
Fine della maggioranza consiliare originaria e apertura di un nuovo scenario politico a Pedaso. A distanza di pochi giorni dalle annunciate dimissioni del vicesindaco Giuseppe Galasso e quasi simultaneamente alla sua revoca e nomina della nuova Giunta, ieri si è consumato un passaggio politico che ridisegna gli equilibri amministrativi del paese. È stato infatti formalmente protocollato l’atto costitutivo con cui sei consiglieri di maggioranza su dieci hanno dato vita al gruppo consiliare ‘ Seconda Fase ’. Una maggioranza dentro la maggioranza stessa, composta da Salvatore Iorio, Cristiana Berdini, Adelaide Natali, Enrico Ambrosi ed Erika Montemaggio, e ovviamente, il capogruppo, l’ex vicesindaco, Giuseppe Galasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sindaco Trombetta si dimette. “Condizioni irricevibili, non un’alleanza ma un ribaltone”
Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni, citando condizioni irricevibili e respingendo l’idea di un’alleanza in chiave di ribaltone.
Crosia, Morello teme il ribaltone all'italiana e porta la crisi in aula: pronta la mozione per contare la maggioranzaDopo la rottura interna, il consigliere di CambiaVento chiede un Consiglio straordinario: «Il sindaco chiarisca se esiste ancora una maggioranza o se è cambiata rispetto alle urne». Sullo sfondo clamo ... ecodellojonio.it
Schio. Orsi: adesso parlo io. Nessun ribaltone, ma pesa la mancanza di dialogo con la cittàdi Paola Viero Quando uno come lui si fa da parte, la domanda è inevitabile: cosa sta succedendo davvero a Schio? L’addio al consiglio comunale di Valter Orsi, ha colpito e non poco la città. Dentro e ... altovicentinonline.it
Ci eravamo lasciati con un "a meno di clamorosi ribaltoni" in riferimento alla possibilità del Sindaco Cimmino di revocare le dimissioni appena rilasciate. Ebbene, eccoci a parlare dell'avvenuto ribaltone. Si va avanti con questa stessa amministrazione, forti