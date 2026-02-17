Il ribaltone avviene a Pedaso, dove il sindaco si trova ora in minoranza dopo le recenti dimissioni e nomine. Giuseppe Galasso, vicesindaco, si è dimesso e subito dopo è stato revocato dal suo incarico, provocando un cambiamento netto nella maggioranza. Questa manovra ha portato alla formazione di una nuova Giunta, modificando gli equilibri politici del paese.

Fine della maggioranza consiliare originaria e apertura di un nuovo scenario politico a Pedaso. A distanza di pochi giorni dalle annunciate dimissioni del vicesindaco Giuseppe Galasso e quasi simultaneamente alla sua revoca e nomina della nuova Giunta, ieri si è consumato un passaggio politico che ridisegna gli equilibri amministrativi del paese. È stato infatti formalmente protocollato l’atto costitutivo con cui sei consiglieri di maggioranza su dieci hanno dato vita al gruppo consiliare ‘ Seconda Fase ’. Una maggioranza dentro la maggioranza stessa, composta da Salvatore Iorio, Cristiana Berdini, Adelaide Natali, Enrico Ambrosi ed Erika Montemaggio, e ovviamente, il capogruppo, l’ex vicesindaco, Giuseppe Galasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ribaltone e sindaco in minoranza

Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni, citando condizioni irricevibili e respingendo l’idea di un’alleanza in chiave di ribaltone.

