Residenze Lac, il costruttore ha deciso di smantellare il cantiere dopo aver fallito nel mantenere aperto il sito, nonostante il sequestro che ha bloccato i lavori. Le famiglie che abitano nelle vicinanze denunciano che le aree consegnate sono ormai in stato di abbandono e degrado. L’azienda aveva investito più di un milione di euro per sorveglianza, manutenzione e altre attività di gestione, ma non è riuscita a superare le difficoltà legate alla sospensione dei lavori.

Milano – Per tenere aperto il cantiere pur con il blocco dei lavori imposto dal sequestro, tra vigilanza, manutenzione ordinaria di strutture e gru e altre attività, il costruttore avrebbe speso finora oltre un milione di euro. Motivi economici che hanno portato alla decisione di smantellare il cantiere, abbandonando le torri affacciate sul Parco delle Cave che erano quasi ultimate quando nel luglio del 2024 scattò il sequestro dell’area, nell’ambito delle indagini della Procura sulla gestione dell’urbanistica milanese. Dal 2024 sono “scheletri edilizi”. Da allora le Residenze Lac in via Cancano, a Baggio, sono tre "scheletri edilizi” che spiccano nello skyline, uno dei progetti di rigenerazione urbana che secondo le accuse celano abusi edilizi e violazioni delle leggi attraverso lo schema delle nuove costruzioni fatte passare per ristrutturazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Residenze Lac, il costruttore si arrende, smantellato il cantiere. L'allarme delle famiglie: "Aree consegnate al degrado"

Le autorità hanno sequestrato il cantiere delle Residenze Lac nel parco delle Cave di Milano, perché i lavori sono stati irregolari.

L’assessore comunale ha deciso di avviare lo smantellamento del cantiere delle Residenze Lac, dopo che il progetto era stato bloccato per motivi legali.

