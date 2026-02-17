Reputazione turistica il sorpasso della Toscana | è la regione più ambita e apprezzata d’Italia

La Toscana ha superato tutte le altre regioni italiane nella classifica della reputazione turistica, grazie a un aumento dei flussi di visitatori e a recensioni più positive. Secondo l’ottava edizione del Regional Tourism Reputation Index di Demoskopika, la regione si conferma la più apprezzata nel 2024, lasciando dietro di sé Lazio e Veneto. Nei mesi scorsi, le attrazioni come le città d’arte e le campagne toscane hanno attirato un numero record di turisti stranieri.

La Toscana è la regione con la migliore reputazione turistica in Italia. A sancire il primato è l'ottava edizione del Regional Tourism Reputation Index realizzato da Demoskopika, che per il 2024 registra un significativo cambio al vertice della classifica nazionale. Con un punteggio complessivo di 109,6, il sistema turistico toscano ha operato il sorpasso sul Trentino-Alto Adige (fermo a 108,0 punti), conquistando la leadership assoluta nel Belpaese. L'analisi dell'Istituto di ricerca ha premiato la capacità della Toscana di eccellere in modo trasversale su più indicatori. Il primato è stato costruito in particolare sulla popolarità della destinazione: la regione si piazza al primo posto per interesse suscitato online, ottenendo il punteggio più alto nel ranking parziale (133,3 punti) e una media di interesse nel tempo pari a 78 punti nelle ricerche su Google Trends. Toscana leader 2026: la scienza della reputazione turistica svela la forza di qualità e comunicazione digitale. La Toscana si conferma ancora una volta la regione più apprezzata dai turisti nel 2026. Trentino Alto Adige al secondo posto della classifica della reputazione turistica. Il Trentino Alto Adige raggiunge il secondo posto nella classifica della reputazione turistica grazie alla crescita del numero di visitatori invernali, che apprezzano le sue montagne e i paesaggi naturali. La Toscana resta al vertice della reputazione turistica, seguita a brevissima distanza dal Trentino-Alto Adige, mentre la Sicilia mantiene il terzo posto. Emerge dalla classifica generale del Regional Tourism Reputation Index di Demoskopika.