Renzi e la prossima sfida italiana | Ora portiamo i Giochi in Toscana
Matteo Renzi annuncia che l’Italia dovrebbe riprendere in mano la candidatura olimpica per portare i Giochi in Toscana, dopo il successo di Milano e Cortina. Recentemente, l’ex premier ha sottolineato come il metodo adottato in questi giorni abbia dimostrato di essere efficace, e ora insiste sulla possibilità di riproporre l’idea con maggiore determinazione. La sua proposta arriva mentre si intensificano i dibattiti sulla ripartizione delle risorse e sulla gestione delle grandi manifestazioni sportive nel paese.
Bene, bravi, bis. Quando i cinque cerchi olimpici lasceranno Milano e Cortina non potremmo battere il ferro finché è caldo e rilanciare per riaverli in Italia? Tanto più che "il modello diffuso di questi giorni – ragiona Matteo Renzi, senatore e presidente di Italia Viva – ha dimostrato di funzionare". Sul dove qualche idea, l'ex premier ed ex sindaco di Firenze, l'avrebbe già. Renzi, va bene l'entusiasmo, ma parliamo in ogni caso di qualche lustro più in là. "Parliamo dei giochi estivi intanto, che sono già stati a Parigi due anni fa e nel 2028 andranno a Los Angeles. Da lì si passerà all'Australia, con i giochi di Brisbane del 2032.
Rifiuti, Piunti (Conou): “Portiamo avanti la sfida della qualità”
Il Conou, il consorzio che si occupa di gestire gli oli minerali usati, ha annunciato di voler migliorare la qualità del servizio.
Supercoppa Italiana, Conte: "Volevamo la finale e onorare lo scudetto che portiamo sulla maglia"
In un clima di determinazione e orgoglio, la Supercoppa Italiana rappresenta molto più di una semplice vittoria.
Renzi: Vannacci una grana per Meloni, possibile effetto Farage. Alle prossime elezioni la Sx, se unita, può vincereVannacci sta a Farage come Meloni stava a Sunak..., il commento di Renzi dopo l'uscita di Vannacci dalla Lega ... affaritaliani.it
Renzi si sbilancia: La prima crepa nel centrodestra, così la vittoria è probabileL'analisi di Matteo Renzi sul momento politico della destra e dell'opposizione e la prima crepa che potrebbe cambiare tutto. newsmondo.it
