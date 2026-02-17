Referendum sulla giustizia il sondaggio Swg conferma il testa a testa Il No recupera voti dagli indecisi

Secondo il sondaggio Swg, il risultato del referendum sulla giustizia dipende ancora da pochi voti e il No sta guadagnando consensi tra gli indecisi. La consultazione si svolgerà il 22 e 23 marzo e le preferenze degli italiani sono molto combattute. Molti elettori stanno ancora valutando se sostenere le modifiche proposte o opporsi. Le preferenze divergono soprattutto tra le diverse regioni del paese, con alcune aree incerte e altre più convinte.

Testa a testa. Il referendum confermativo della riforma della giustizia del 22 e 23 marzo potrebbe concludersi con una conta voto su voto. Lo conferma, anche questa settimana, il sondaggio Swg per il TgLa7. Con una nota a margine, significativa: il No resta in trend positivo e – stando alle rilevazioni dell'istituto triestino – sta recuperando dall'area del non voto e degli indecisi. Al momento, secondo Swg, sia il Sì che il No si attestano sul 38 per cento dei consensi per ciascuna parte. La scorsa settimana, sempre in base alle cifre Swg, il No era al 37. Il punto "recuperato" arriva appunto dall'area degli indecisi, una tendenza fisiologica nelle settimane in cui l'informazione sui contenuti del referendum e la campagna referendaria entra più nel vivo.