Referendum Nordio Tafazzi preoccupa maggioranza e Comitati per Sì

Il ministro Nordio ha definito “Tafazzi” il movimento che sostiene il sì al referendum sulla riforma della magistratura, perché teme che le polemiche inneschino divisioni tra gli elettori. La sua scelta di usare un termine scherzoso ha scatenato reazioni contrastanti, mentre i Comitati per il sì si sentono preoccupati per l’attenzione che questa polemica sta attirando. A meno di un mese dal voto, il clima si fa sempre più acceso e teso, con scontri verbali che ricordano più una curva di tifosi che una discussione politica.