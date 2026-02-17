Referendum Nordio Tafazzi preoccupa maggioranza e Comitati per Sì
Il ministro Nordio ha definito “Tafazzi” il movimento che sostiene il sì al referendum sulla riforma della magistratura, perché teme che le polemiche inneschino divisioni tra gli elettori. La sua scelta di usare un termine scherzoso ha scatenato reazioni contrastanti, mentre i Comitati per il sì si sentono preoccupati per l’attenzione che questa polemica sta attirando. A meno di un mese dal voto, il clima si fa sempre più acceso e teso, con scontri verbali che ricordano più una curva di tifosi che una discussione politica.
Roma, 17 feb. (askanews) – A poco più di un mese dall’appuntamento con le urne per il referendum sulla riforma della magistratura i toni della campagna hanno assunto un clima da curva da stadio, alimentato anche dalla riduzione della forbice tra il ‘Sì’ e il ‘No’. Nelle fila della maggioranza, che ha presentato la riforma, e tra i Comitati per il ‘Sì’, impensieriscono le ultime uscite del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il guardasigilli, in un’intervista al Mattino di Padova, ha affermato che “il sorteggio eliminerà un sistema para-mafioso al Csm”. Parole che hanno scatenato critiche aspre non solo da parte dei sostenitori del ‘No’.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Referendum sulla giustizia Nordio, Messina si mobilita: comitati del sì e del no pronti al voto del 22-23 marzoIl referendum sulla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026.
Referendum sulla giustizia, Sallemi interroga Nordio sulle possibili fake news messe in giro dai Comitati del NoIl referendum sulla riforma della giustizia, focalizzato sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, è al centro dell’attenzione pubblica.
Referendum Giustizia, Gratteri distrugge Nordio e spiega le ragioni della rimonta.
Referendum, Nordio Tafazzi preoccupa maggioranza e Comitati per SìRoma, 17 feb. (askanews) - A poco più di un mese dall'appuntamento con le urne per il referendum sulla riforma della magistratura i toni ... notizie.tiscali.it
Referendum sulla giustizia, Nordio: Ricorso è inutileIl ricorso - da un punto di vista tecnico - secondo me è inutile perché secondo la Costituzione, quando vi è una delle condizioni per il referendum (la raccolta delle firme o l'iniziativa dei ... adnkronos.com
Referendum sulla giustizia, Pina Picierno: "Nordio si trasforma in testimonial del no, dovrebbe assumere un tono più rispettoso" x.com
Referendum sulla giustizia, Pina Picierno: "Nordio si trasforma in testimonial del no, dovrebbe assumere un tono più rispettoso" facebook